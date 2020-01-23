كرموس: مؤتمر برلين لم يقدم جديداً للأزمة الليبية.. والمسار السياسي سيتم استكماله في جنيف

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس أن مؤتمر برلين لم يقدم جديداً للأزمة الليبية بل بدأ مما انتهى منه لقاء موسكو.

كرموس أشار وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية إلى أن ما يهم الليبيين في هذه المرحلة هو إنهاء الاقتتال ونزيف الدم وإنهاء معاناة المهجرين والنازحين ووقف نزيف مقدرات الشعب الليبي وإهدارها.

ولفت إلى أنه بالعودة إلى وقف إطلاق النار وتشكيل لجنة 5+5 ما هو إلا تأكيد لما اتفق عليه طرفا الصراع في موسكو وتم توقيعه من طرف دون آخر.

وعن مسارات مؤتمر برلين قال إن البعثة الأممية ناقشت المسار الاقتصادي عدة مرات في تونس دون حضور أي طرف لكنها تعهدت بحضور الأطراف.

كما أوضح أن المسار السياسي سيتم استكماله في جنيف لتحقيق توافق بين الأطراف السياسية وتعديل المجلس الرئاسي ليصبح رئيساً ونائبين فقط مع حكومة منفصلة.

وقال إن الصعيد الأمني لن يكون هناك جديد فيه بل أن الدول التي حضرت لم تضع نصب أعينها دماء الليبيين بل كانت تراعي مصالحها الاقتصادية التي شعرت أنها مهددة وفقاً للإتفاق الليبي التركي.