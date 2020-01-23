تبون: الجزائر لا تملك أي أطماع في ليبيا ولا تمارس الابتزاز

تبون قال في مقابلة صحفية أجراها مع مجموعة من مسؤولي الوسائل الإعلامية الجزائرية العمومية وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن الجزائر لا تملك أي أطماع في ليبيا ولا تمارس الابتزاز كما أنها تملك ثقة جميع الأطراف الليبية.

وشدد تبون على أن السلم في ليبيا يعني السلم في الجزائر، مشيراً إلى أنهم يقومون بشراء أسلحة لحماية الحدود من أي تهديد محتمل.

وأثنى تبون على مؤتمر برلين قائلاّ: “في برلين توصلنا إلى نتائج ملموسة ضد التسليح وإدخال المرتزقة في ليبيا، وزير الخارجية الألماني سيبلغ وزراء دول جوار ليبيا المجتمعين غداً في الجزائر، نتائج مؤتمر برلين”.