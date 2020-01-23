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تبون: الجزائر لا تملك أي أطماع في ليبيا ولا تمارس الابتزاز

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون اليوم الخميس بأن الطرح الجزائري حيال القضية الليبية يلقى إجماعاً دولياً.

تبون قال في مقابلة صحفية أجراها مع مجموعة من مسؤولي الوسائل الإعلامية الجزائرية العمومية وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن الجزائر لا تملك أي أطماع في ليبيا ولا تمارس الابتزاز كما أنها تملك ثقة جميع الأطراف الليبية.

وشدد تبون على أن السلم في ليبيا يعني السلم في الجزائر، مشيراً إلى أنهم يقومون بشراء أسلحة لحماية الحدود من أي تهديد محتمل.

وأثنى تبون على مؤتمر برلين قائلاّ: “في برلين توصلنا إلى نتائج ملموسة ضد التسليح وإدخال المرتزقة في ليبيا، وزير الخارجية الألماني سيبلغ وزراء دول جوار ليبيا المجتمعين غداً في الجزائر، نتائج مؤتمر برلين”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اذا ارادت الخارجية الجزاءرية التعامل مع الخارجية السورية والمصرية والسودانية والإماراتية – فيجب ان يعلموا – ان :
    الخارجية السورية قاموا بتدمير بلادهم بالقوات الروسية –
    والخارجية المصرية قاموا بتدمير اقتصادهم ببناء القصور واقصاء العمال في المزارع – ومشاكل سد النهضة – التي لا تنتهي –
    والخارجية السودانية : قاموا باسقاط حكوماتهم وباعوا أراضيهم للامارات وقطر –
    والخارجية الاردنية – قاموا ببناء مطار الصهاينة على ارضهم –
    والخارجية السعودية – تضرب الدولة اليمنية المسلمة بالصواريخ الامريكية وتقوم بتقسيم أراضي اليمن الطيب . لاجل ولي عهدهم –
    الخارجية العمانية – ودعت السلطان قابوس السعيد في ظروف غامضة الذي كان يدعم السلام في المنطقة وعدم تدخل السعوديين والإماراتيين داخل أراضي ليست من حقهم –
    – فلا اعتقد ان الأكاديميين الليبيين الذين يدعمون الإصلاح يضنون ان هناك اطماع جزاءرية – اذا تبتث حسن النوايا في العلاقات بين الدولتين .

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