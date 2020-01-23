وزير الخارجية يطلع الثني على نتائج مؤتمر برلين وآخر المستجدات على الساحة الليبية

ليبيا – اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأربعاء على نتائج مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية والاتصالات الدولية التي تمت مع بعض الدول والاجتماعات القادمة حول ليبيا وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه مع وزير الخارجية والتعاون عبدالهادي الحويج.

الاجتماع تطرق وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة لمبادرة دول الجوار حول ليبيا واللقاء المزمع عقده بالجزائر اليوم الخميس.



وأشاد الثني بمبادرة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ومحاولته المستمرة لحل الأزمة الليبية، مشيداً أيضاً بالاجتماع رفيع المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا والذي سيعقد في العاصمة الكونغولية برعاية الرئيس ساسو نقيسو نهاية الشهر الجاري.



وتطرق الاجتماع لعمل الوزارة في متابعة أشغال القمة الأفريقيه القادمة في أديس أبابا في مقر الاتحاد الأفريقي.



وتناول المجتمعون دور المملكة المغربية والاشادة بها في مساعيها لرفض التدخل الأجنبي ودورها الذي عملت عليه منذ سنوات لحل الأزمة الليبية باعتبارها قضية مغاربية.



وفي سياق متصل، أطلع الحويج الثني على الاجراءات التي تقوم بها الوزارة لترتيب بيتها الداخلي ونتائج امتحانات موظفي العقود والشروع في معهد الدراسات الدبلوماسيه وتوفير الظروف الملائمة لأنطلاق برنامجهم الدراسي الذي ينسجم مع إعلان الحكومة للعام 2020 عاما للتدريب والتطوير في ليبيا.

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