القيادة العامة تعلن إعادة تفعيل منطقة الحظر الجوي فوق مدينة طرابلس ومطار معيتيقة

ليبيا – أعلن المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري فرض الحظر الجوي فوق طرابلس بالكامل وخصوصاً مطار معيتيقة.

المسماري قال في مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء وفقاً لوكالة”روسيا اليوم” إنه تم وقف إطلاق النار لكن مطار معيتيقة تحول لمصدر لنقل الإرهابيين والأسلحة والمعدات ونقطة ارتكاز للقوات التركية الغازية حيث أصبح بالكامل تركياً.

ودعا المسماري المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى تدخل فوري لنقل السجناء الموجودين في منطقة العمليات العسكرية إلى خارج مناطق الخطر وخاصة سجن معيتيقة، مشيراً إلى أن السجن أصبح قاعدة تدار منها المعارك ضد القوات المسلحة.

وبناء على ذلك أكد المسماري تفعيل منطقة الحظر الجوي الممتدة من أسفل غريان وجنوب شرق ترهونة وشواطئ طرابلس بما يشمل مطار معتيقة وطرابلس بالكامل.

كما حذر من استخدام قاعدة معيتيقة الجوية ومطار معيتيقة باعتبارهما جزء من مناطق العمليات العسكرية، مؤكداً أن أي طائرة مدينة أو عسكرية مهما كانت تبعيتها تدخل المنطقة المحظورة سيتم تدميرها بشكل مباشر.

وذكر أن قوات من “الجيش الوطني” أسقطت طائرة مسيرة تركية حلقت فوق طرابلس عصر أمس الأربعاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية