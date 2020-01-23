السراج والمشري يتفقان على استئناف الملاحة بمطار معيتيقة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، صباح اليوم الخميس، رئيس مجلس الدولة خالد المشري، لمناقشة ما وصفوه بـ “التهديدات باستهداف الطيران المدني وتعطيل حركة الملاحة الليبية”.

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، أن اللقاء الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اتفق خلاله الطرفان على استئناف الملاحة بمطار امعيتيقة الذي يعتمد عليه المواطنون في التنقل وقضاء الاحتياجات الأساسية، وتحميل المسؤولين عن تلك التهديدات وبعثة الأمم المتحدة للدعم ومجلس الأمن وكافة المنظمات الدولية ذات العلاقة مسؤولية أي مخاطر وحوادث تنتج عن افتتاح المطار.