السويحلي لـ السفير الإيطالي: لن يكون هناك عملية سياسية دون إنهاء مناورة حفتر النفطية

ليبيا – إلتقى عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة الذي جمد المشري عضويته بسبب تغيبه عن الجلسات منذ عام 2018 عبد الرحمن السويحلي ‏بالسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو في منزله بطرابلس .

السويحلي وفي منشور له عبر صحفته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أمس الأربعاء قال:” أكدت للسفير الإيطالي أنه بدون اتفاق تفصيلي وشامل لوقف إطلاق النار وإنهاء لمناورة المجرم حفتر النفطية فإن عمليةً سياسيةً ذات مصداقية تصبح غير ممكنة”.

وأعتبر رئيس مجلس الدولة السابق التفكير في إعادة استخدام عملية صوفيا لفرض حظر الأسلحة أمر خبيث ومنحاز .

يشار إلى أن حديث السويحلي عن إقال النفط لم يتطرق للسبب الذي أعلنته القبائل الليبية بشأن إقفال حقول وخطوط نقل النفط الذي تم احتجاجاً على جلب حكومة الوفاق باعتراف رئيسها السراج ووزير داخليتها باشاآغا بجلب مرتزقة سوريين يقاتلون بصفوف مسلحيهم ويتقاضا هؤلاء المرتزقة الارهابيين بحسب صحيفة الغارديان الانجليزية حوالي الـ 2000 دولار و الـ 2500 دولار بعد أن كانوا يتقاضون 150 دولار فقط نظير قتالهم مع القوات التركية شمال سوريا ضد الجيش العربي السوري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية