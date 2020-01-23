أوغلو: لا نعتزم إرسال المزيد من المستشارين العسكريين إلى ليبيا أثناء وقف إطلاق النار

ليبيا – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الخميس إن تركيا لا تعتزم إرسال المزيد من المستشارين العسكريين إلى ليبيا أثناء وقف إطلاق النار.

وكالة أنباء “ريا نوفوستي” الروسية نقلت عن وزير الخارجية التركي قوله وفقاً لوكالة”روسيا اليوم” إن مؤتمر ليبيا للسلام سيعقد في برلين في بداية فبراير لكن ألمانيا لم تحدد بعد موعداً لهذا الحدث.

وأعلن أوغلو أن اللجنة العسكرية يمكنها أن تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على وقف إطلاق النار وأنه لا حديث حول عقوبات ضد ليبيا طالما تم احترام وقف إطلاق النار من قبل الجميع.

كما قال رداً على سؤال عما إذا كان الاجتماع الوزاري القادم حول ليبيا سيبحث تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا الذي اتفقت عليه الدول في برلين، إن قرار مجلس الأمن الدولي حول الحظر وأيضاً العقوبات على ليبيا واضح جدا.

وأكد على أن اللجنة العسكرية ستكون هامة جداً لتحديد خطوط المواجهة بين الجانبين ويمكن أن يكون هذا أيضاً تدبيراً جيداً لبناء الثقة بين حفتر والسراج بحسب قوله.

هذا وتستمر تركيا في إرسال الارهابيين السوريين إلى مدينتي طرابلس ومصراتة بطائرات مدنية ليبية، حيث تتكفل حكومة الوفاق بدفع رواتب هؤلاء الارهابيين المرتزقة وتدفع لكل منهم مبالغ مابين الـ2000 و الـ2500 دولار في الشهر بعد أن كانوا يتقاضون 150 دولار فقط مقابل قتالهم مع القوات التركية شمال سوريا ضد الجيش العربي السوري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية