دومة: سلامة لا يستطيع فرض أي آلية للحل على مجلس النواب

ليبيا – قال عضو مجلس النواب مصباح دومة إن العملية السياسية القائمة الآن والتي قام بها المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة والآلية التي إتبعها يتم تدارسها في مجلس النواب، معتبراً أن سلامة لا يستطيع فرض أي آلية على مجلس النواب الذي سيكون له موقف.

دومة أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “نبض الوطن” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن البرلمان قام الجلسة الماضية بتكليف النائب الثاني احمد حومة بالتواصل مع البعثة بخصوص مخرجات برلين و المسار السياسي المزعم انعقاده.

وتابع مضيفاً”بالنسبة لمجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي في ملحق 13 لا ينعقد إلا بعد تضمين الاتفاق السياسي، مجلس النواب عازم على إتخاذ خطوات حقيقية لخروج البلد من الأزمة الموجود أما بالنسبة للوضع الأمني الجيش يقاتل المليشيات في طرابلس و متقدم وليس الحرب على طرابلس بل على المليشيات المسيطرة لتحريرها و تحرير موارد الدولة”.

وعن إحتمالية وقوع مجلس النواب في ذات الأخطاء التي وقع فيها وفد المجلس أثناء المفاوضات في الصخيرات إعتبر أن البرلمان سيناقش الأزمة سياسياً والوصول لنتائج لمجلس النواب ليقرر فيها لذلك لن يكون القرار الصادر من اللجنة فقط ومن البديهي أن من يقوم بخطأ لا بد من تفاديه في المرحلة القادمة.

وأكد على أن مجلس النواب سيشكل لجان إعلامية وقانونية واستشارية لخوض هذا الغمار، منوهاً إلى أن نجاح هذا المسار يعتمد على صدق نوايا الأطراف الأخرى.

كما استبعد أن تكون الأطراف الأخرى صادقة في نواياها وبالرغم من ذلك البرلمان يحاول أن يكون هناك نوع من المخارج السياسية التي من خلالها سيتم حل التشكيلات المسلحة و محاربة الإرهاب في ليبيا والتوزيع العادل للثروات.

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