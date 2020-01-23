السعودية تؤكد رفضها التدخلات الخارجية التي أدت إلى إنتقال المتطرفين إلى ليبيا

ليبيا – أكدت المملكة العربية السعودية رفضها التدخلات الخارجية في الشأن الليبي التي أدت إلى انتقال المقاتلين المتطرفين إلى ليبيا وانتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإلى زيادة حدة التصعيد العسكري وإطالة أمد الصراع وتعميق معاناة الشعب الليبي الشقيق.

مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي وخلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية جدد وفقاً لوكالة “الأنباء” السعودية التأكيد على موقف المملكة المتمثل في مساندة الشعب الليبي واحترام إرادته والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية.

ودعت السعودية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها وسيادتها الإقليمية وتحصينها من التدخلات الخارجية وكذلك دعم جهود الأمم المتحدة الرامية لإيقاف النزاع وحل الأزمة بالحوار والحلول الدبلوماسية.

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