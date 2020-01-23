تونس تتسلم 6 أطفال من أبناء إرهابيين قتلوا في ليبيا

تسلمت السلطات التونسية، اليوم الخميس 23 يناير 2020، 6 أطفال أبناء إرهابيين قتلوا في ليبيا، وفق ما أفاد به رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريح إعلامي.

وأضاف عبد الكبير أن تسلم السلطات التونسية للأطفال الستة انفي الذكر تم من طرف الهلال الأحمر بمدينة مصراتة، وذلك بعد مساع مشتركة مدنية ورسمية تونسية.

وما تزال المساعي متواصلة لتسلم 15 طفلا تونسيا آخرين يقبعون حاليا في دور الرعاية بمصراتة، وفق المصدر ذاته.

ويبلغ عدد الأطفال من أبناء الإرهابيين التونسيين الذين قتلوا أو سجنوا في ليبيا 44 طفلا وفق مصادر من اللجنة البرلمانية التونسية التي سبق وأن أدت زيارة ميدانية إلى ليبيا في عام 2017، وتتراوح أعمار هؤلاء الأطفال بين 15 يوما و13 سنة، ويقبع أغلبهم بالسجون ودور الرعاية في كل من طرابلس ومصراتة.

وخلال العامين الفارطين، استعادت السلطات التونسية عددا من هؤلاء الأطفال، وذلك بالتنسيق مع نظيرتها الليبية.

وبتاريخ 14 فبراير 2018، كشف مدير مكتب الإعلام في مديرية أمن طرابلس أحمد بن سالم، في مؤتمر صحفي، أن 22 طفلاً من أبناء الإٍرهابيين التونسيين مازالوا عالقين في ليبيا.