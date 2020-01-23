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قذاف الدم: ليبيا تحولت إلى وكر لكل عصابات العالم والجماعات الإرهابية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني أحمد قذاف الدم إن التشخيص الخاطئ للأزمة الليبية هو ما ساهم في تأزم الموقف، لافتا إلى أن ليبيا كانت صمام الأمان للقارة الأفريقية ودول الجوار وأن الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن تجاه ليبيا لم تكن وفقا للجنة تقصى حقائق ولم يكن في الحسبان أن تصل الأزمة لهذا المستوى المتصاعد.

قذاف الدم وخلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوروبي أمس الأربعاء أشار إلى أن الوضع الليبي تأزم بشكل كبير وتحولت أرض ليبيا إلى وكر لكل عصابات العالم والجماعات الإرهابية، وفقاً لموقع “صدى البلد” المصري.

ولفت الى أن النظام الشرعي في ليبيا يمثل نسبة 70٪ من الشعب إلا أنه لم يمثل الشعب الليبي فى المؤتمرات التى تناقش القضية الليبية، مشيرا إلى أن العالم ينظر إلى ليبيا على أنها برميل نفط وليس شعب لذا لابد من رفع أيديهم عنا حتى يتم حل الأزمة الليبية.

وأكد أن مصر هى الوحيدة التي أعلنت وجود العصابات فى ليبيا في الوقت الذى أكد العالم انها حكومات وجيوش وأن مصر هي الوحيدة التي نجحت في نقل الصورة الحقيقية للوضع الليبي إلى العالم.

ولفت إلى أنه من الضروري سماع صوت ليبيا من خلال من يمثلون الشعب حيث أنهم أصبحوا الصوت الوحيد ويجب على العالم سماعه فى انتخاباتهم الداخلية ولا يجب تجاهل تلك الأصوات الوطنية.

قذاف الدم أوضح أن قانون جنيف يتجاهل الإفراج عن السجناء الليبيين الشرفاء الذين يتعرضون للتعذيب على الرغم من أن غيرهم لديهم قضايا إجرام ويتم الدفاع عنهم فى حقوق الإنسان لافتا إلى ضرورة عودة المهاجرين الليبيين لأراضيهم.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • – ابلغ جهاز الخرس الليبي الحدود الجنوبية الطوارق وحدود الصحراء – جميع الوحدات الامنية المسلحة لحماية الحدود – عن القبض على مجموعة من الخليجيين ومعهم أبناء بعض القباءل المارقة –
    داخل بعض المناطق الصحراوية والأودية الليبية – وادي الحياة – الحمادة الحمراء – صعوب الرواقي – وادي دينار – سواني بني آدم – الغداري – جمايع الرملة –
    بتواجد مجموعات خليجية ومجموعات مارقة من بعض القباءل – بسيارات الدفع الرباعي وأسلحة الصيد – دخلوا من الاراضي المصرية – وقاموا بالإبلاغ عن تجاوزاتهم بالصيد الغير قانوني داخل البلاد – ومحاولة التعدي على المواشي بالاسلحة وإطلاق العيارات النارية على الإبل بشكل سافر ومخزي – على الإبل التي يتخذها سكان الصحراء لتنقلاتهم وأغراضهم المعيشية –
    فيجب اتخاذ الإجراءات الامنية اللازمة لدعم الجهد الوطني لحماية الثراث الليبي والممتلكات العامة من التخريب – كما بحصل الان من تخريب متعمد لشبكة الكهرباء داخل درنة .

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  • ماهو يا اخ قداف الدم لو انت وحكومتكم مع الخ قائد وكلتو شعبكم وعطيتوه لقمة عيش ما كانش هدا حال ليبيا ، اخوان وإرهاب وعفن ملقط من كل تركية
    أنتم وجماعة فبراير جوعتو الناس الغلابة الطيبة المسكينة اللي هي ضحية نضامكم و ضحية ما يسمى بثورة 2011
    ما فيش حد شايف للناس الغلابة
    كلكم الي هدا ينيك من جيهة

    حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم كلكم سواء نضام الجماهيري ولا جماعة فبراير
    خلتونا نتسولو في اوروبا زي الكلاب.

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