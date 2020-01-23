

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

23 January, 2020

انتقد مفوض الشؤون الاقتصادية في الجهاز التنفيذي الأوروبي، باولو جينتلوني، بشدة تعاطي وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني مع الملف الليبي.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي السابق جينتلوني، إن “سياسات سالفيني جعلت إيطاليا تخسر وزنا في الملف الليبي”، بحسب وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأضاف جينتلوني: “في الأشهر الـ 14 من حكومة حركة الخمس نجوم وحزب الرابطة تخلت إيطاليا إلى حد ما عن الملف الليبي”، مشيراً إلى أنه “بينما كان سالفيني في موقع القيادة، أدى غياب المبادرة الإيطالية وعزلتنا في أوروبا لتقليص تأثيرنا في ليبيا”.