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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

23 January, 2020

جدد آمر المنطقة العسكرية طرابلس التابع لقوات الوفاق اللواء عبد الباسط مروان انتقاده لقوات الجيش.

وقال مروان في تصريحات إعلامية بحسب عملية بركان الغضب إن إعلان الناطق باسم قوات الجيش خليفة حفتر “حظرا جويًا فوق طرابلس، وتهديده بتدمير الطائرات المدنية، هو خرق واضح وصريح لوقف إطلاق النار”.

وأضاف: “نحن على يقين بأن (قوات الجيش) لن تحترم أي اتفاق أو ميثاق، مؤكدا في الوقت ذاته أن قواتهم على جاهزية تامة للرد على الخروقات المتكررة بشكل قوي” حسب تعبيره.