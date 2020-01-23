توضيح بشأن “هبوط خطير” لطائرة الخطوط الإفريقية بمعيتيقة

أصدرت مصلحة الطيران المدني التابعة لحكومة الوفاق بياناً أكدت فيه بأنها لم تستلم فيه أي إخطار من طاقم طائرة الخطوط الجوية الإفريقية بشأن تعرضها للخطر أثناء هبوطها في مطار معيتيقة الدولي.

وأضافت المصلحة في بيانها أن المراقب الجوي أكد على عدم وجود أي جسم غريب على المهبط في تلك الأثناء وذلك بإرسال سيارة كشف على المهبط لزيادة التأكيد.

تجدر الإشارة إلى أن قائد طائرة الخطوط الإفريقية في رحلتها العائدة من تونس يوم الـ20 من يناير قد أجبر على اتخاذ إجراءات إلغاء الهبوط بسبب مشاهدته جسم غريب في مدرج المطار.

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