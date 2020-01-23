

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

23 January, 2020

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم الخميس أن الغاز متوفر في مستودعات شركة البريقة للنفط مؤكدة أنها تقوم بتأمين وصول أسطوانات الغاز لمستودعات التوزيع.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الإدارة العامة للدعم المركزي تقوم أيضا تأمين وتنظيم عمل مستودعات الغاز ليتمكن المواطنين من الحصول على الغاز بالسعر الرسمي الذي حددته الدولة.

وأكدت الوزارة توفر الغاز في مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط داعية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والتي من شأنها زرع الشك في نفوسهم مشيرا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين وضعفاء النفوس الذين يستغلون الظروف الراهنة ويبيعون الوقود في السوق السوداء بأسعار غير قانونية مشددة على أنه سيتم متابعتها بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي ومحاسبة المخالفين.