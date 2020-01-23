نشاط دبلوماسي جزائري بشأن الملف الليبي

يصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى الجزائر، اليوم، في زيارة لبحث العلاقات الثنائية بالإضافة إلى الوضع في المنطقة على رأسها الأزمة الليبية.

وأشار بيان للخارجية الجزائرية إلى أن وزير الخارجية الألماني سيجري مباحثات مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم حيث سيبحث الجانبان الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل في الوقت الذي تستضيف فيه الجزائر اجتماعا لوزراء خارجية الدول الست المجاورة لليبيا.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلامية تركية أن الرئيس التركي رجب أردوغان سيقوم بزيارة إلى الجزائر، يومي 26 و27 يناير الجاري رفقة وفد وزاري من قطاعات التجارة والاقتصاد والتطوير العسكري.

وقالت الرئاسة الجزائرية أن زيارة أردوغان تأتي لبحث ملفات التعاون الثنائي وتنسيق المواقف إزاء قضايا إقليمية حيث يأتي الملف الليبي على رأس هذه الملفات خاصة بعد إعلان الجزائر رفضها لتواجد أية قوة عسكرية أجنبية في ليبيا.

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