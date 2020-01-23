شكري: تركيا تسببت في ارتباك الوضع بليبيا

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن ليبيا شهدت ارتباكا متزايدا تسببت فيه تركيا.

وقال شكري في كلمة له أثناء انطلاق أعمال مؤتمر وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا في العاصمة الجزائرية، اليوم الخميس إن ليبيا شهدت ارتباكا متزايدا تسببت فيه تركيا التي تسعى إلى تدخل عسكري في بلد عربي، يضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط، مشيرا إلى أن تركيا لا تتوانى في استقدام مقاتلين أجانب إلى ليبيا بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف شكري: “كلنا داعمون للشعب الليبي الرافض لانتهاك سيادة بلاده ولن نسمح بالعبث بليبيا” مشيرا إلى أن “السراج خالف الولاية الممنوحة له وفق اتفاق الصخيرات، ووقع على اتفاقيتين مع تركيا، مخالفا بشكل صارخ القانون الدولي”.