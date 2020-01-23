مستشفى الثورة بالبيضاء يعلن حالة الطوارئ بسبب الإنفلونزا

أعلن مستشفى الثورة التعليمي المركزي بمدينة البيضاء، اليوم الخميس، حالة الطوارئ بعد وصول حالات عديدة مصابة بالإنفلونزا الموسمية إلى المستشفى.

وقال مدير المستشفى في تصريح تلقته «بوابة الوسط» إن حالة الطوارئ جاءت لدخول العديد من الحالات المصابة إلى قسم العناية المركزة، مما استدعى إغلاق العناية تمامًا وتحويل معظم الحالات إلى المستشفيات المجاورة.

وأضاف أن مستشفى الثورة اتخذ عددا من الإجراءات الاحترازية من بينها منع الزيارة على العناية وبعض الأقسام الطبية المختلفة.

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