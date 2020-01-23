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بوابة إفريقيا الإخبارية/ البيضاء |

23 January, 2020

أعلنت ادارة مستشفى الثورة بمدينة البيضاء ،الخميس ،حالة الطوارئ ،و ذلك بعد تسجيل دخول 8 حالات إنفلونزا موسمية و إلحاقهم بغرف العناية الفائقة وإغلاق الغرفة وإيقاف استقبال اَي حالات مرضية اخرى ،مشيرة أن حالة الطورائ ترتب عليه فتح جميع العيادات الخارجية بمدينة البيضاء والقرى المجاورة.

و قالت الإدارة إن حالة الطورائ ستسمر لمدة 3 ايام للمتابعة والحصر ومن ثم مراقبة الوضع والإعلان عن اَي تطورات اخرى في حينها ولَن يتم الإعلان عن تعطيل الدراسة او اَي اعلان حالة الطورائ عامة حتى مرور ثلاثة ايام من الحصر والمتابعة .

و أكدت إدارة المستشفى أن وزارة الصحة استدعت وبشكل عاجل لاستجلاب العقار الخاص بالإنفلونزا وحطت قبل قليل طائرة تحمل هذه العقاقير في انتظار وصولها المستشفى ،كما تمّ تشكيل فرق طبية للتواصل مع أهالي جميع المصابين والتأكد من سلامتهم .

و دعت إدارة المستشفى كافة المواطنين في حال وجود اَي أعراض جانبية معلومة للإنفلونزا التوجه لأقرب مركز صحي .