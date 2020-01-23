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الوفاق تقرر مخاطبة مجلس الأمن بشأن “معيتيقة”

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت حكومة الوفاق خلال اجتماع استثنائي عقدته، الخميس، استئناف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة اعتبارا من اليوم، وتكليف وزارة المواصلات باتخاذ الترتيبات اللازمة لذلك.

كما قررت الحكومة تكليف وزارة الخارجية بالتواصل مع “مجلس الأمن الدولي ودول مسار برلين” بشأن تهديد الجيش الوطني باستهداف الطائرات العسكرية والمدنية في إطار الحظر الجوي الذي فرضه على المنطقة الغربية.

وأشار الحكومة في بيان، إلى أن التهديدات الصريحة للملاحة الجوية التي أطلقها الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، تشكل “جريمة حرب مُبيتة”.

وأعلن اللواء المسماري، الأربعاء، تفعيل منطقة الحظر الجوي من غريان إلى شرق ترهونة وحتى شواطئ طرابلس، وقال إن الحظر يشمل الطيران الحربي والمدني.

وأضاف المسماري أنه “سيتم استهداف أي طائرة مدنية أو عسكرية تخرج من مطار معيتيقة وهذا تحذيرنا الأخير”، مؤكدا أن مطار معيتيقة أصبح نقطة انطلاق للقوات التركية لاستهداف تمركزات الجيش الوطني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • صحيح اللى اختشوا ماتوا .يستخدموا مطار مدنى لجلب مرتزقة سوريين لقتل الشعب الليبى ومن حق الجيش الدفاع عن نفسه ضد الارهاب ياكلاب

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  • أصبح وضع حكومة الوفاق بشكل متزايد مشابه لوضع فاتن حمامة في فيلم “أريد حلاً” وفيه كانت رافعة قضية لطلب الطلاق من زوجها اللي يضرب فيها ولكن بلا جدوى لان القانون في صالح الزوج.
    هل يعقل في كل كبيرة وصغيرة –حرب طرابلس، إغلاق موانيء النفط، ضربات معيتيقة، خرق وقف إطلاق النار– حكومة تزعم أنها هي الشرعية تستنجد بتركيا وأمريكا وبقية العالم لنجدتها من حفتر؟! مهما كانت حكومة الوفاق ملائكية وخيّرة –وكلنا نعرف أنها ليست كذلك تماما– فمن غير المعقول ان يكون عندها الاعتراف الدولي وعندها المصرف المركزي ومؤسسة النفط وهي عاجزة الى هذا الحد، يا أخي اذا كنت ملائكة وضعيف فاستقيل، كرسي الحكم لا يناسبه ابدا واحد بها المواصفات

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  • انهم ليسوا وفاق. بل شردمه اتت بهم فرقاطه يقودهم جبان صعلوك مجهول الاصل فاسد خسيس ذيوث. السراج. و باذن الله نحن مصممين علي الاطاحه بهذا التيس الخائن العميل و تقديمه للمحاكمه. بتهمة الخيانه العظمي او تجييفه

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