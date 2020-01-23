الوفاق تقرر مخاطبة مجلس الأمن بشأن “معيتيقة”

قررت حكومة الوفاق خلال اجتماع استثنائي عقدته، الخميس، استئناف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة اعتبارا من اليوم، وتكليف وزارة المواصلات باتخاذ الترتيبات اللازمة لذلك.

كما قررت الحكومة تكليف وزارة الخارجية بالتواصل مع “مجلس الأمن الدولي ودول مسار برلين” بشأن تهديد الجيش الوطني باستهداف الطائرات العسكرية والمدنية في إطار الحظر الجوي الذي فرضه على المنطقة الغربية.

وأشار الحكومة في بيان، إلى أن التهديدات الصريحة للملاحة الجوية التي أطلقها الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، تشكل “جريمة حرب مُبيتة”.

وأعلن اللواء المسماري، الأربعاء، تفعيل منطقة الحظر الجوي من غريان إلى شرق ترهونة وحتى شواطئ طرابلس، وقال إن الحظر يشمل الطيران الحربي والمدني.

وأضاف المسماري أنه “سيتم استهداف أي طائرة مدنية أو عسكرية تخرج من مطار معيتيقة وهذا تحذيرنا الأخير”، مؤكدا أن مطار معيتيقة أصبح نقطة انطلاق للقوات التركية لاستهداف تمركزات الجيش الوطني.

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