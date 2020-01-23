السودان تدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا

أكد وكيل وزارة الخارجية السودانية، الصديق عبد العزيز عبد الله، اليوم الخميس أن بلاده تدعم كل المبادرات الدولية الساعية لتسوية سلمية للصراع في ليبيا.

ودعا عبد الله خلال كلمته أثناء مؤتمر وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا والذي انطلقت أعماله في الجزائر إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا وكذلك التوقف عن تزويد المنطقة بالأسلحة.

وأعلن وزراء خارجية دول جوار ليبيا، دعمهم لمخرجات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية مؤكدين على ضرورة دعم المسار السياسي ورفض التدخل الأجنبي المسلح في ليبيا.

وفي سياق متصل، شدد وزراء خارجية دول الساحل أنهم ضحايا هذه الظاهرة، أين دعوا إلى ضرورة دعم الحوار تحت غطاء الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.