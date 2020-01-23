شركة الكهرباء تُحقق “إنجازا غير مسبوق”

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، تحقيق سابقة أولى من نوعها بوصول إنتاج الطاقة الكهربائية أمس الأربعاء إلى 6145 ميغاوات.

وقالت الشركة بصفحتها في “فيسبوك”، إن هذا الإنجاز تحقق نتيجة للعمل الدؤوب والمتواصل الذي تقوم بها الإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء من أجل رفع كفاءة الشبكة الكهربائية والقضاء على العجز الحاصل خلال الذروتين الشتوية والصيفية.

وأشارت الشركة إلى أن الجهود ما تزال متواصلة “رغم الصعوبات والمشاكل والعراقيل والظروف الحالية التي تواجهها، ومن أهمها الاشتباكات الجارية في جنوب طرابلس والمناطق الأخرى، وما تعرضت له مكونات الشبكة الكهربائية من تخريب ودمار يصعب وصفه في كلمات”.

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