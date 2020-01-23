حكومة الوفاق تعلن استئناف الرحلات بمطار معيتيقة

أخبار ليبيا24

أعلن مجلس الوزراء في حكومة الوفاق استئناف حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة اعتبارا من اليوم الخميس، إثر استهداف مدرجه بصواريخ غراد.

وقرر المجلس، في بيان، تكليف وزارة المواصلات باتخاذ الترتيبات اللازمة بالخصوص وتكليف وزارة الخارجية بإجراء الاتصالات اللازمة مع مجلس الأمن الدولي ودول مسار برلين لوضعها أمام مسؤولياتها تجاه التهديدات المعلنة.

وأعلن المجلس، تحميل مصدر التهديدات المسؤولية القانونية والأخلاقي المتربة على أفعاله.

وبحث رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، مع رئيس مجلس الدولة إعادة تشغيل مطار معيتيقة.

واجتمع الرئيسان، اليوم الخميس، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وبحثا الأهمية القصوى لإعادة تشغيل مطار معيتيقة الدولي واستئناف الرحلات الجوية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتحقيق ذلك بشكل آمن.

وطالبا، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن، والتحرك الجاد والفعال لحماية المدنيين، وتأمين الطيران المدني الذي يتعرض لتهديد خطير.

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