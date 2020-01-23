أعلن مطار معيتيقة الدولي استئناف الملاحة الجوية بالمطار مؤكدا أنه سيعلن في وقت لاحق جدول الرحلات حال ورودها.

وكان مجلس الوزراء بحكومة الوفاق أعلن استئناف حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولة اعتبارا من اليوم الخميس.

وأشار المجلس في بيان إلى إعلان الناطق باسم الجيش أحمد المسماري فرض حظر جوي فوق طرابلس بالكامل وخصوصا مطار معيتيقة مؤكدا الرد على أي طائرة عسكرية أو مدنية تقلع أو تهبط في المطار، ستتعرض للرد.

وذكر المجلس “المجتمع الدولي بمسؤولياته نجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بسلامة الطيران المدني والمطارات وجميع المنشآت المدنية” مشيرا إلى أن “ما تم الاتفاق عليه في مسار برلين بشأن استمرار الهدنة والعمل على تطويرها إلى وقف مستدام لإطلاق النار”.

وأكد المجلس أنه بناء على “الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني المنعقد اليوم” فإن المجلس يعلن “استئناف حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي اعتبارا من اليوم الخميس” بالإضافة إلى “تكليف وزارة الخارجية بإجراء الاتصالات اللازمة مع مجلس الأمن الدولي ودول مسار برلين لوضعها أمام مسؤولياتها تجاه التهديدات المعلنة” محملة “مصدر التهديدات المسؤولية القانونية والأخلاقية المترتبة على أفعاله”.