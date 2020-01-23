مستشفى الثورة بالبيضاء يعلن حالة الطوارئ بسبب الإنفلونزا الموسمية

أعلن مستشفى الثورة المركزي بمدينة البيضاء اليوم حالة الطوارئ بعد وصول حالات متعددة من الإنفلونزا الموسمية ودخولها قسم العناية المركزة، مشيرا إلى إغلاق العناية تماما وتحويل الحالات إلى المستشفيات المجاورة.

وأوضح المستشفى أن وزارة الصحة استجابت بشكل عاجل ووفرت العلاج الخاص بالإنفلونزا، مؤكدا أن إعلان حالة الطوارئ ترتب عليه فتح جميع العيادات الخارجية بالمدينة والمناطق المجاورة.

كما نبه المستشفى إلى أن حالة الطورائ ستستمر 3 أيام للمتابعة والحصر، ومن ثم مراقبة الوضع والإعلان عن أي تطورات أخرى.

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