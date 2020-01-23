عميد وأعضاء بلدية سبها يؤدون القسم القانوني

أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق أن عميد وأعضاء المجلس البلدي سبها قاموا اليوم الخميس بأداء القسم القانوني.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أنه بعد صدور حكم المحكمة بشأن الطعون المقدمة في النتائج المبدئية لبلدية سبها وإعلان اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية النتائج النهائية” في 15 يناير الجاري جرى صباح اليوم الخميس بمقر وزارة الحكم المحلي انتخاب الشاوش عبد السلام غربال الشاوش عميدا لبلدية سبها واداء مراسم القسم القانوني لعميد وأعضاء المجلس البلدي أمام وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر وبحضور رئيس اللجنة المركزية لانتخابات البلدية سالم بن تاهية ومدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات صلاح فطح ومدير مكتب الوزير حسين امحمد.