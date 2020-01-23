بعد توثيق خروقاتها.. الميهوب يدعو لضرب مرتزقة حكومة الوفاق “بيد من حديد”

بنغازي-العنوان

دعا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي اليوم الخميس إلى ضرورة توجيه ضربات شديدة “بيد من حديد” ضد المرتزقة الذين تعاقدت معهم حكومة الوفاق، إضافة إلى تعطيل كافة المطارات والموانئ التي تستقبلهم.

وقال طلال الميهوب، “بعد تثبيت الخروقات من طرف التنظيمات الإرهابية التابعة للسراج؛ فإننا نطالب بالضرب بيد من حديد على مرتزقة السراج وتعطيل المطارات والموانئ التي تستقبلهم”.

وأضاف، “كما نطالب بقصف كل مقر يعطي التسهيلات لدخول المرتزقة للبلاد”.

مليشيا اغنيوه والمرتزقة السوريين تقوم بقصف بالمدفعية باتجاه مناطق القوات المسلحة العنوان_طرابلسمسلحي الوفاق ” اغنيوه ” والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا يقومون بقصف مدفعي باتجاه مناطق القوات المسلحة#العنوان #طرابلس #ليبيا #أخبار_ليبيا Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Thursday, January 23, 2020

وأقر رئيس حكومة الوفاق فايز السراج خلال مقابلة مع قناة “بي بي سي” أن حكومته استعانت، عن طريق تركيا، بمرتزقة سوريين للقتال في صفوف ميليشياتها ضد القوات المسلحة العربية في معارك تطهير طرابلس.