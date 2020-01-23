الأمين: نسعى لتنظيم سوق العمل ودعم القطاع الخاص

أكد وزير العمل المفوض بحكومة الوفاق، المهدي الأمين، أن الوزارة تعمل بخارطة استراتيجية قصيرة ومتوسطة الآجل، تحتوي على توجهات مركزة صوب تنمية المجتمع في ظل الأزمات التي تمر بها البلاد، بالإضافة الى بذل الجهود لتنظيم سوق العمل ودعم القطاع الخاص.

وقال الأمين إن خطط الوزارة جميعها، المتعلقة بالتدريب والتأهيل على وجه الخصوص، تعمل على الإسهام في بناء مجتمع متماسك واعٍ بحقوقه، وتوفير الرعاية التنموية وتطوير آليات التنمية والحماية الوقائية للمجتمع الى جانب تسهيل الوسائل لحصول المواطنين على فرصة عمل مناسبة وذلك بالالتزام في تطبيق السياسات والتشريعات بحسب الوزير.

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