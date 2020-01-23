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بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

23 January, 2020

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الخميس تعليماته بالبدء في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لأربعة أحياء داخل منطقة الوحيشي بمدينة بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن تعليمات الثني جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس المجلس التسييري بنغازي صقر بوجواري ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق مصطفى بوزغيبه.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في بنغازي إلى أزمة البنية التحتية المتهالكة للمنطقة والتي كان الثني أجرى جولة تفقدية فيها للاطلاع على أوضاعا بغية إيجاد حلول لها.

وبحث الاجتماع آليات تنفيذ البنية التحتية لأول أربعة إحياء داخل منطقة الوحيشي، لتنطلق بعدها تباعا كافة الخدمات لهذه المنطقة التي يعاني سكانها من هذه الأزمة على مدى العقود الماضية.