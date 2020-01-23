اخبار ليبيا الان

أوباري تدعو للسلم وبناء مجتمع منفتح

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتخذت محلة الديسة شعار “أوباري في الاتجاه الصحيح” لإقامة الملتقى الأول للشباب ومؤسسات المجتمع المدني والأعيان والمجلس البلدي، بهدف تعزيز مبدأ التعايش السلمي وانعكاسه على حياة السكان.

وتطرق الملتقى، الذي نظمه أعيان ومؤسسات المجتمع المدني بأوباري، لقضايا السلم المجتمعي والمسائل الثقافية، من حيث ضرورة مشاركة الجميع في دعم الاستقرار داخل المدينة عقب ما شهدته من أحداث.

وتخلل الملتقى كلمات أكدت على استتباب الأمن في أوباري، وسبل بث الطمأنينة لسكان بلديتي الغريفة وبنت بية، إضافة إلى تقديم ورقات بحثية تساهم في خطوات بناء المؤسسات لدعم الاستقرار.

وتأتي هذه خطوة من ضمن اهتمامات سكان أوباري من أجل الحفاظ على السلم الأهلي وبناء مجتمع منفتح على مستقبل ينبذ التمييز أو التفرقة تحت مظلة يسودها العدل والمساواة بين الجميع في كافة المجالات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك