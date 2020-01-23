أوباري تدعو للسلم وبناء مجتمع منفتح

اتخذت محلة الديسة شعار “أوباري في الاتجاه الصحيح” لإقامة الملتقى الأول للشباب ومؤسسات المجتمع المدني والأعيان والمجلس البلدي، بهدف تعزيز مبدأ التعايش السلمي وانعكاسه على حياة السكان.

وتطرق الملتقى، الذي نظمه أعيان ومؤسسات المجتمع المدني بأوباري، لقضايا السلم المجتمعي والمسائل الثقافية، من حيث ضرورة مشاركة الجميع في دعم الاستقرار داخل المدينة عقب ما شهدته من أحداث.

وتخلل الملتقى كلمات أكدت على استتباب الأمن في أوباري، وسبل بث الطمأنينة لسكان بلديتي الغريفة وبنت بية، إضافة إلى تقديم ورقات بحثية تساهم في خطوات بناء المؤسسات لدعم الاستقرار.

وتأتي هذه خطوة من ضمن اهتمامات سكان أوباري من أجل الحفاظ على السلم الأهلي وبناء مجتمع منفتح على مستقبل ينبذ التمييز أو التفرقة تحت مظلة يسودها العدل والمساواة بين الجميع في كافة المجالات.

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