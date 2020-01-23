الثني يوجه بتوفير احتياجات النازحين في قصر بن غشير

وجه رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الخميس بتوفير الدعم للنازحين في قصر بن غشير وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المجلس التسييري للبلدية لطفي سالم الكبير، وعضو المجلس التسييري للبلدية الهادي الدهماني.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بحث آلية عمل لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية والتي تهدف لتقليل المشاكل وحل المختنقات مؤقتاً.

وأكد الثني أن الحكومة لن تتأخر في تقديم كل ما هو متاح لديها لبلدية قصر بن غشر وذلك للتخفيف من معاناة أهلها مشيرا لضرورة توفير السلع التموينية للبلدية، وتوفير الدعم للنازحين.

وأصدر الثني التعليمات بتفعيل قطاع الشؤون الاجتماعية فيما يخص النازحين وفق تسجيل صحيح ليتم توفير السلع لمدة الأشهر الستة القادمة.

كما أصدر التعليمات بحل مشكلة الدقيق ووضع آلية توزيع جديدة بالتنسيق مع البلدية، إضافة إلى زيادة سيارات الإسعاف وحل مشكلة النظافة لبلديات النواحي الأربعة، وصيانة بعض خطوط الصرف الصحي.

وحضر الاجتماع عضو مجلس النواب عن بلدية قصر بن غشير محمد بشير الفيرس، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الطاهر، إضافة إلى مدير إدارة المشروعات والشؤون الفنية بديوان مجلس الوزراء إبراهيم الدعباج.