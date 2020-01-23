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هل تنجح الجزائر في إيجاد حل للنزاع الليبي حيث فشل آخرون؟

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

في إطار الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، ترأست الجزائر اجتماعا لوزراء خارجية “دول الجوار الليبي” غاب عنه طرفا النزاع المشير حفتر وفايز السراج.  فهل يمكن للجزائر أن “تصلح” بين الإخوة الأعداء؟ وهل يمكن لاجتماع يغيب عنه المعنيون الأساسيون أن ينجح؟

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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