مدير الخطوط الأفريقية ببنغازي يدعو لوقف تسيير أي رحلات في المطارات التي يشملها الحظر الجوي

بنغازي-العنوان

طالب رئيس فرع شركة الخطوط الجوية الأفريقية في بنغازي، اليوم الخميس، العاملين في الشركة بالمنطقة الغربية بعدم تسيير أي رحلات في المطارات التي يشملها الحظر الجوي، وذلك بناء على قرار القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الخاص بفرض حظر جوي.

وحمّل، سراج عبدالقادر الفيتوري، المسؤولية كاملة لكل من سيشارك في تسيير أي رحلة من المناطق التي يشملها الحظر الجوي، وذلك لتنجب حدوث كارثة إنسانية وللحفاظ على سلامة المواطن وأمن الوطن.

وأوضح، أن تسيير أي رحلة في تلك المطارات يعتبر تأييدًا لجلب المرتزقة والإرهابيين إلى البلاد. وقال الفيتوري، “لا تلتفتوا لقرارات من باعوا الوطن، واصطفوا حول جيشكم”.

وأعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، يوم الأربعاء، تفعيل حظر الطيران فوق طرابلس بالكامل.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي، إن “منطقة الحظر الجوي تمتد من أسفل غريان إلى جنوب غرب ترهونة إلى شمال شواطئ طرابلس بما فيها مطار معيتيقة”.

وأضاف أن “منطقة مطار معيتيقة وقاعدة معيتيقة الجوية هي مناطق عسكرية، وممنوع استخدام مجالها الجوي من أي طيران سواء مدني أو عسكري”.

وشدد المسماري، على أن “أي خرق للحظر من جانب الطائرات سواء عسكرية أو مدنية وأي كان تبعيتها، سيتم تدميرها بشكل مباشر”.