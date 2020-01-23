سلامة: لا نتعامل مع الحكومة الموازية في ليبيا

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن البعثة لا تتعامل مع الحكومة الموازية في ليبيا.

وقال سلامة في لقاء مع قناة “TRT” إن الأمم المتحدة لديها عدة مبادئ تلتزم بها منها قرار مجلس الأمن الذي يقضي بالاعتراف الدولي بحكومة الوفاق مؤكدا أن البعثة لم تخرج عن هذا القرار أبدا “لذلك لا نتعامل مع الحكومات الموازية” مضيفا “كان هناك حكومتان موازيتان الآن هناك حكومة واحدة موازية.

وتحدث سلامه عن لقاء موسكو الذي جرى برعاية روسية تركية وضم قائد الجيش خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مؤكدا أنه سهل عملية التواصل في مؤتمر برلين.

وأوضح أن لقاء موسكو أكد “أن هناك شيئا ممكنا في ليبيا” وأن “الأسوأ ليس بالضرورة هو الأرجح حدوثه، وأن هناك إمكانية صمت المدافع لتتحدث الناس فيما بينها” وهذا “سهل عملية التواصل في برلين”.