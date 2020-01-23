

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

23 January, 2020

أكد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على حل سياسي للصراع الدائر في ليبيا ما لم تتخل تركيا وليبيا عن اتفاق بحري وقعتاه في نوفمبر الماضي.

وبحسب رويترز قال ميتسوتاكيس في مؤتمر بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا “أوضحت تماما لجميع الأطراف المعنية أنه لن يكون هناك حل سياسي في ليبيا يوافق عليه الاتحاد الأوروبي ما لم تُلغ الاتفاقات”.

وأضاف ميتسوتاكيس “كلنا نعلم أن هذا الاتفاق وُقِع مقابل الدعم العسكري التركي لحكومة السراج، إضافة إلى ذلك فهو اتفاق لم يقره المجلس التشريعي الليبي“.

وكان قادة دول الاتحاد الأوروبي، أكدو منتصف ديسمبر الماضي أن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، “تعد انتهاكا للحقوق السيادية لدولة أخرى، ولا تتفق مع القانون البحري، ولا يمكن أن تكون لهذه المذكرة أي آثار قانونية على الدولة التي انتهكت المذكرة حقوقها السيادية” معربين في بيان لهم عن تضامنهم مع قبرص واليونان ضد الإجراءات التي تقوم بها تركيا.