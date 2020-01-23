غسان سلامة: الأمم المتحدة رصدت وصول مئات المسلحين من سوريا إلى ليبيا

حوار مع غسان سلامة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يتحدث خلاله عن جهود الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في طرابلس والأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 24 يناير 2020 بالسوق الموازي
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
مصدر الخبر / ليبيا نيوز
إردوغان: العسكريون الأتراك في ليبيا لتدريب قوات الوفاق
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
هذه أسماء اللجنة العسكرية (5+5) من الجانبين
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصادر تكشف عن أسماء ممثلي الجيش الوطني في لجنة 5+5
تم النشر منذُ 26 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
أضف تعليقـك