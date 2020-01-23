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غسان سلامة: الأمم المتحدة رصدت وصول مئات المسلحين من سوريا إلى ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

حوار مع غسان سلامة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يتحدث خلاله عن جهود الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في طرابلس والأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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