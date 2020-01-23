غسان سلامة: الأمم المتحدة رصدت وصول مئات المسلحين من سوريا إلى ليبيا

حوار مع غسان سلامة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يتحدث خلاله عن جهود الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في طرابلس والأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا.

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