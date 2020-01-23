رئيس الوزراء اليوناني: اتفاقية تركيا والسراج تتعدى على الحقوق السيادية 

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم، إن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على حل سياسي في ليبيا ما لم تتخل تركيا والسراج عن الاتفاق الموقع بينهما.

وأوضح رئيس الوزراء اليوناني في مؤتمر المنتدى الاقتصادي في دافوس بسويسرا، أنه لن يكون هناك حل سياسي في ليبيا يوافق عليه الاتحاد الأوروبي ما لم تلغ الاتفاقات الموقعة مع تركيا، مضيفا أن الجميع يعلم بأن الاتفاق وقع مقابل الدعم العسكري التركي لحكومة السراج، وأنه يتعدى على الحقوق السيادية لدول أخرى ولا يتماشى مع قانون البحار، ولم يقره مجلس النواب الليبي.

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