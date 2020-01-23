قائد طائرة الافريقية مخاطبا الركاب بوجود جسم غريب في مدرج معيتيقة أثناء هبوطها

نجت طائرة تابعة للخطوط الإفريقية من طراز إيرباص 320، من كارثة كبيرة أثناء محاولة هبوطها في معيتيقة قادمة من تونس، عندما ظهر على المدرج جسم غريب قبل لحظات من الهبوط، ما أجبر قائدها على إلغاء الهبوط والارتفاع مجددا بشكل مفاجئ والانعطاف تجاه البحر، مما سبب حالة من الهلع بين الركاب.

وبحسب مقطع فيديو تم تداوله فقد تحدث قائد الطائرة إلى الركاب قائلا، إنه شاهد جسما غريبا يعتقد أنه طائرة على المدرج قبل أن يختفي من هناك، في حين نفى برج المراقبة لقائد الطائرة معرفته بطبيعة ذاك الجسم الغريب، وفي السياق ذاته أكدت مصادر من المطار المدني في معيتيقة لـصحيفة المرصد الليبية أن الجسم الذي شاهده قائد الرحلة كان طائرة تركية مسيرة.

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