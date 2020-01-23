المصرف المركزي بالبيضاء يرد على تصريحات المشري

رد المصرف المركزي في البيضاء على تصريحات رئيس مجلس الدولة خالد المشري حول أوضاع المصارف بالمنطقة الشرقية، والتي ادعى فيها أن الدين العام بلغ خمسين مليار دينار، وأن مصارف المنطقة على وشك الإفلاس.

مركزي البيضاء وفي بيان رسمي صدر عنه اليوم، أكد على سلامة ومتانة المراكز المصرفية بالمنطقة الشرقية، وأنها تخضع لعمليات المتابعة المكتبية والميدانية، كما نشر جداول تبين وجود فائض في الأصول السائلة لهذه المصارف، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة بسبب زيادة إنتاج النفط في السنتين الأخيرتين، وذلك بعد تحرير الجيش للموانئ وتسليمها للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضح مركزي البيضاء في بيانه أن مثل هذه الادعاءات يجب أن تخرج من جهات مختصة وعلى معرفة بتقييم المصارف، مشيرا إلى قيام المصرف المركزي طرابلس بقفل المنظومة المصرفية على مركزي بنغازي بشكل تعسفي ودون وجه حق، في انتهاك صارخ للقانون المصرفي وقرارات الشرعية في ليبيا.

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