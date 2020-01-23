شاهد..قوات الجيش الليبي تغنم آلية عسكرية ثقيلة بمحور بوسليم

أكد مراسل بوابة افريقيا الاخبارية الميداني ،أن قوات الجيش الليبي تمكنت ،مساء الأربعاء ،من غنم إحدى الآليات العسكرية الثقيلة من قوات الوفاق بعد اشتباكات عنيفة تمكن خلالها عناصر الكتيبة 166 مشاة من بسط السيطرة و تكبيد ما يسمى بميليشيا كتيبة الاقتحام الاولى برئاسة اركان حكومة الوفاق ،خسائر كبيرة.

و أضاف مراسل بوابة افريقيا الاخبارية ،أن سرية القائد الميداني التابع لغرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة م.ز.أ عبدالله غيضان ،بعملية نوعية وتحرك مباغت اقتحمت شوارع حي بوسليم ،تمكنت من غنم آليات ثقيلة و مدرعة ،بعد انسحاب قوات الوفاق.

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