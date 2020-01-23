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دورة تدريبية مجانية في مجال الخياطة بسبها

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تقام بمقر منظمة “قدرة” للتدريب والتطوير في سبها هذه الأيام دورة تدريبية مجانية في مجال الخياطة، تشرف عليها المنظمة مع عدد من الحرفيين بهذه المهنة.

وقال مدير مشروع التدريب بمنظمة قدرة للتدريب والتطوير في سبها سالم الأسمر لقناتنا، إن هذا التدريب يستمر لمدة شهر كامل، ويهدف إلى تعليم المتدربين مهارات وأساسيات الخياطة، وطرق التعامل مع سوق العمل في هذا المجال.

وأوضح الأسمر أن عدد المتدربين بلغ 15 متدربا ومتدربة، بعضهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن المنظمة تسعى لإدخالهم إلى سوق العمل في حال نجحوا في اجتياز الدورة بكفاءة عالية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • خطؤة إيجابية للعمل التنموي المحلي – ويجب دعم هذه النوعية من المشاريع المحلية – حتى من ناحية الجودة والتصميم – وتنمي الحس الفكري والتعاون الاجتماعي في البلديات الليبية الجنوبية – وربما ترتقي بالدعم الى مصانع متوسطة حتى لصناعة الملابس الرياضية المحلية والملابس الشتوية والاكتفاء الذاتي والتطوير هذا القطاع التنموي الوطني القيم – فيجب المشاركة والعمل في صمت للوصول الى الجودة المحلية المرغوبة – فهنيئا للاكتفاء الذاتي ببلدية سبها آلعريقة ودعمهم للنشاط المحلي ذو الجودة القيمة .

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