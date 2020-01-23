دورة تدريبية مجانية في مجال الخياطة بسبها

تقام بمقر منظمة “قدرة” للتدريب والتطوير في سبها هذه الأيام دورة تدريبية مجانية في مجال الخياطة، تشرف عليها المنظمة مع عدد من الحرفيين بهذه المهنة.

وقال مدير مشروع التدريب بمنظمة قدرة للتدريب والتطوير في سبها سالم الأسمر لقناتنا، إن هذا التدريب يستمر لمدة شهر كامل، ويهدف إلى تعليم المتدربين مهارات وأساسيات الخياطة، وطرق التعامل مع سوق العمل في هذا المجال.

وأوضح الأسمر أن عدد المتدربين بلغ 15 متدربا ومتدربة، بعضهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن المنظمة تسعى لإدخالهم إلى سوق العمل في حال نجحوا في اجتياز الدورة بكفاءة عالية.

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