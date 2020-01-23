

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

23 January, 2020

أكد مندوب ليبيا في الجامعة العربية صالح الشماخي أن الوضع في ليبيا ينذر بحرب أهلية شاملة قد تفضي إلى انقسام دائم تتشظى معه ليبيا.

وقال الشماخي في كلمته خلال الاجتماع الثامن للحوار السياسي إن قائد الجيش خليفة حفتر “أوصلنا إلى ما نحن فيه من وضع متردي ينذر بحرب أهلية شاملة قد تفضي إلى انقسام دائم يتشظي معه الوطن وينفرط”.

ودعا الشماخي بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق المجتمع الدولي إلى التعاون مع ليبيا عملا لا قولا على بإيجاد حلول عملية تفضي إلى إنهاء ظاهرة الهجرة التي استفحلت وتحتاج إلى تكاتف الجميع لمعالجة أسبابها مردفا إن المجتمع الدولي تذكر أخيرًا قرار حظر توريد الأسلحة الصادر عام 2011 وقرروا الالتزام بتطبيقه بعد أن غرقت بلادي بترسانة من الأسلحة تعددت مصادرها وإن اتفقت مراميها

وأردف أن “المجلس الرئاسي يحذوه الأمل في أن تفرز هذه اللقاءات نتائج ملموسة تخدم مصالحنا المشتركة وتحقق الغرض الأسمى من التئامها” وزاد: حكومة الوفاق ستكون في صدارة الملتزمين بتطبيق أي حل علمي لمشكلة الهجرة شريطة أن لا يركن لفكرة الهوجاء التي تدعو إلى توطين المهاجرين في وطني.

وأضاف أن حكومة الوفاق الوطني تؤكد على إدانتها للإرهاب وتشجب كل ما يمت لهذه الآفة بصلة وتعلن رفضها لكل من يقف وراء بعثه ويشجع على نشره مطالبا المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص إلى مساعدة ليبيا على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لمكافحة الإرهاب والقضاء على رموزه وداعميه.