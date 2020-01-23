دولة رئيس مجلس الوزراء يُصدر تعليماته بالبدء في تنفيذ البني التحتية لأربعة أحياء داخل منطقة الوحيشي في بنغازي

بنغازي 23 يناير 2020 (وال)- أصدر دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الخميس، تعليماته بالبدء في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لأربعة أحياء داخل منطقة الوحيشي بمدينة بنغازي.

هذا وناقش دولته خلال اجتماع الذي عقده بمكتبه في مقر الديوان مجلس الوزراء في بنغازي، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق المهندس مصطفى بوزغيبة، أزمة البنية التحتية المتهالكة للمنطقة، والتي كان دولة الرئيس قد أجرى جولة تفقدية للاطلاع عليها أكثر من مرة بغية إيجاد حلول لها.

وبحث دولته خلال الاجتماع آليات تنفيذ البنية التحتية لأول أربعة أحياء داخل منطقة الوحيشي، لتنطلق بعدها تباعًا كافة الخدمات لهذه المنطقة، التي يُعاني سكانها من هذه الأزمة على مدى العقود الماضية. (وال- بنغازي) ر ت

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