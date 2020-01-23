أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب يلتقون غسان سلامة في تونس ويبحثون معه المستجدات على الساحتين المحلية والدولية

تونس 23 يناير 2020 (وال) – التقى معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة في العاصمة التونسية – تونس، مساء اليوم الخميس الموافق 23 يناير 2020 ميلادي، برئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد غسان سلامة – المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى البلد.

وقال معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة، المفوض من قبل أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة الماضية بعقد هذا اللقاء وفقا لقرار رسمي بالخصوص، إن الاجتماع حضره معالي النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأستاذ فوزي النويري، ونائب رئيس البعثة الأممية ستيفاني ويليامز.

وأوضح معالي الدكتور أحميد حومة، أنه ومعالي النائب الأول استمعا لإحاطة مفصلة من المبعوث الأممي حول مجريات مؤتمر برلين الذي انعقد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن ليبيا.

وأشار معاليه، إلى أنه نقل كافة تساؤلات السادة أعضاء مجلس النواب حيال مجريات الحوار المزمع استئنافه، واللجان التي ستنبثق عن الأطراف، والنتائج المتوقعة منه. (وال – تونس) ا م

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