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أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب يلتقون غسان سلامة في تونس ويبحثون معه المستجدات على الساحتين المحلية والدولية

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

تونس 23 يناير 2020 (وال) – التقى معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة في العاصمة التونسية – تونس، مساء اليوم الخميس الموافق 23 يناير 2020 ميلادي، برئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد غسان سلامة – المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى البلد.
وقال معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة، المفوض من قبل أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة الماضية بعقد هذا اللقاء وفقا لقرار رسمي بالخصوص، إن الاجتماع حضره معالي النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأستاذ فوزي النويري، ونائب رئيس البعثة الأممية ستيفاني ويليامز.
وأوضح معالي الدكتور أحميد حومة، أنه ومعالي النائب الأول استمعا لإحاطة مفصلة من المبعوث الأممي حول مجريات مؤتمر برلين الذي انعقد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن ليبيا.
وأشار معاليه، إلى أنه نقل كافة تساؤلات السادة أعضاء مجلس النواب حيال مجريات الحوار المزمع استئنافه، واللجان التي ستنبثق عن الأطراف، والنتائج المتوقعة منه. (وال – تونس) ا م

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • ألقت عناصر قسم البحث الجنائي بمديرية أمن أجدابيا القبض على عدد من الأشخاص يقومون بصناعة خمور محلية في منزل بأحد الأحياء السكنية بالمدينة، حسب ما نشرته المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الخميس.

    وقالت مديرية أمن أجدابيا إن مداهمة المنزل جرت فور استئذان النيابة العامة وإعداد محضر التحريات بعد التأكد من معلومات وردت من أعضاء وحدة التحري والقبض تفيد باستخدام المنزل في صناعة الخمور من قبل مجموعة من الأشخاص.

    وأوضحت المديرية أنه عند مداهمة المنزل عثر بداخله على مجموعة من الأشخاص ومصنع يستخدم في تصنيع الخمور المحلية، جرى القبض عليهم ومصادرة المواد المستخدمة في تصنيع الخمور ونقلهم إلى قسم البحث الجنائي للتحقيق معهم.

    وأضافت مديرية أمن أجدابيا أن التحقيقات أكدت أن المنزل مملوك لأحد المواطنين وهو رب أسرة يساعده مجموعة من الأقارب وآخرون ليبيون اعترفوا بأنهم يتعاطون مخدر الحشيش وبما نسب إليهم من تهم، مشيرة إلى أنهم أحيلوا والمضبوطات إلى النيابة العامة للاختصاص.

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