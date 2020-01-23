ميركل تُحذر من تكرار “خطأ ألمانيا” في ليبيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الصراع في ليبيا يجب أن يتوقف قبل أن تبدأ أزمة أخرى للاجئين، مضيفة أن النزاع في ليبيا يؤدي إلى زعزعة استقرار البلدان المجاورة الأخرى مثل مالي والنيجر.

واعترفت ميركل في خطاب بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، بأن ألمانيا ارتكبت خطأ أثناء أزمة اللاجئين عام 2015. وقالت إن “الخطأ هو عدم الاهتمام بخلق بيئة يمكن للناس فيها البقاء في بلادهم”، محذرة من تكرار الخطأ مع ليبيا.

وقالت ميركل، بحسب ما نقلت وكالة “DW”، إن “علينا أن نفعل كل شيء لضمان عملية السلام في ليبيا لمنع حدوث أزمة إنسانية كبرى أخرى وتدفق اللاجئين”.

وتابعت المستشارة الألمانية بأن جزءًا من السبب الذي يقف وراء عدم الاستقرار في ليبيا هو أن تغيير الأعراف العالمية أدى إلى حالة من عدم اليقين على نطاق واسع وانعدام الأمن.

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