ماذا طلبت ألمانيا من “دول الجوار” بشأن ليبيا؟

حث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الخميس، دول جوار ليبيا على دعم الجهود المبذولة لإنهاء النزاع فيها، وقال إن “الدول المجاورة لليبيا هي تعاني أيضا من هذه الحرب الأهلية.. لهذا السبب فهي مهمة بشكل خاص بالنسبة لنا في إيجاد الحلول.”

وأطلع ماس، وزراء خارجية تونس ومصر والسودان وتشاد والنيجر والجزائر ومالي، الذين اجتمعوا في الجزائر لبحث الملف الليبية، على مخرجات مؤتمر برلين لإيجاد حل سياسي لأزمة ليبيا.

وقال ماس في تصريحات قبيل توجهه إلى الجزائر إن مؤتمر برلين نجح في حمل الأطراف الرئيسة الفاعلة على إنهاء دعم الحرب بالوكالة الدائرة في ليبيا، وبذلك أزيلت عقبة أساسية في الطريق نحو الدخول في عملية سياسية، ولكن تبقى عقبات أخرى كثيرة على الطريق.

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