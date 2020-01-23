الملف الليبي إلى برازافيل بعد برلين

الحبيب الأسود – بوابة إفريقيا الإخبارية |

23 January, 2020

تحتضن العاصمة الكونغولية برازافيل في الثلاثين من يناير الجاري قمة افريقية مصغرة حول الأزمة الليبية قبل قمة الإتحادالإفريقي المقررة للتاسع من فبراير القادم

ووجه رئيس الكونغو برازافيل ورئيس اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا دنيس ساسو نغيسو دعوات الى رؤساء دول الجوار الليبي وعدد من الدول الإفريقية الأخرى لحضور القمة

وقال رئيس هيئة الحكماء في الاتحاد الأفريقي، الأمين العام السابق في جامعة الدول العربية، عمرو موسى،إن الأزمة الليبية ستكون أحد مواضيع النقاش خلال قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير القادم بأديس أبابا

وأضاف أنه ستتم دعوة روسيا إلى مؤتمر الاتحاد الأفريقي للتسوية في ليبيا، كونها اللاعب الرئيسي في هذه المنطقة، كما أنها عضو دائم في الأمم المتحدة وتلعب دوراً كبيراً وتتحمل مسؤولية ، مشير الى وجود “نية لزيادة مشاركة الاتحاد الأفريقي في حل المشكلة في ليبيا، وليس هناك أي أسباب أو منطق حتى تكون أوروبا مساهمة في هذه الأزمة أكثر من الدول الأفريقية، فليبيا دولة أفريقية”.

وستنعقد قمة برازافيل المقررة للثلاثين من يناير الجاري تحت رعاية اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي ومن المتوقع أن تكون أطراف دولية أخرى حاضرة في الإجتماع وسيكون الهدف دراسة تطور الوضع في ليبيا قبل قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد في أديس أبابا

ودعا الرئيس الكونغولي خلال الأيام الماضية عددا من الرؤساء الأفارقة من بينهم التونسي قيس سعيد والجزائري عبد المجيد تبون والموريتاني محمد ولد الغزواني لحضور القمة

وقال وزير خارجية جمهورية الكونغو جان كلود جاكوسو بعد تسليمه دعوة الى الرئيس للموريتاني إن قمة برازافيل ستعنى بصياغة مقترحات تضع حدا للأزمة بين الإخوة الليبيين على ضوء مؤتمر برلين ،لافتا الى إن الوضع في ليبيا قد دخل مرحلة تحول مثيرة للقلق للغاية

وحذر الوزير الكونغولي مما وصفه بـ«الخطر الكبير جدًا لتدويل النزاع الليبي كما لو أن الشعب الليبي لم يعانِ بما فيه الكفاية مما يستدعي أن تتبنى أفريقيا موقفا موحدا حول هذا النزاع وأن تُسمع صوتها في محافل الأمم حيث أن هناك بالفعل عملية تقودها الأمم المتحدة بواسطة ممثلها غسان سلامة».

وأكد جاكوس أن قمة برازافيل «ستعنى بصياغة مقترحات تضع حدا للأزمة بين الإخوة الليبيين، في أفق مؤتمر برلين المرتقب، والذي ترعاه الأمم المتحدة» ودلك ردا على انتقادات من احتمال تشويش قمة برازافيل على نتائج مؤتمر برلين.

يذكر ان اللجنة مفوضة بإجراء حوار مع جميع الاطراف فى ليبيا ، وتقييم تطور الوضع على الارض ، وتسهيل الحوار الشامل بين الاطراف الليبية بشأن الاصلاحات المناسبة.

كما تم تفويض اللجنة باجراء حوار مع شركاء الاتحاد الأفريقى ، وخاصة جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الاسلامي، والاتحاد الاوربي، والامم المتحدة، من اجل تسهيل تنسيق الجهود ، والسعي للحصول على دعمها من اجل الحل المبكر للازمة.

وقد تم تشكيل اللجنة من رؤساء موريتانيا، وجمهورية الكونغو، ومالي، وجنوب افريقيا، واوغندا ، وكذا رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى.

وشارك الرئيس الكونغولي بوصفه رئيس اللجنة في مؤتمر برلين الأحد الماضي