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سيالة لمجلس الأمن: نشدد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من يعرض الملاحة الجوية والمطارات المدنية للخطر.

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة لمجلس الأمن: نشدد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من يعرض الملاحة الجوية والمطارات المدنية للخطر.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • انت ياسيالة يازبالة ومعك السراج تستحقوا العقاب فانتم من وقعتم على اتقاق لجلب مرتزقة على طائرات مدنية من تركيا واستخدام طائرات مدنية لاغراض عسكرية جريمة حرب

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  • يا سحاله يا زباله يا شيبة النحس يا قوبو شنو جهزت لرحيلك للاخره يا فاسد. و الله لن ينفعك لا السراج و لا اردوخان و لا هالتهرويك يا خانب يا سفيه يا بغل. لو تحصل بين أيدين الاحرار حتشوف قدر نفسك يا خنزير يا منجوس

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