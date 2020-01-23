وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة لمجلس الأمن: نشدد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من يعرض الملاحة الجوية والمطارات المدنية للخطر.
تعليقات
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انت ياسيالة يازبالة ومعك السراج تستحقوا العقاب فانتم من وقعتم على اتقاق لجلب مرتزقة على طائرات مدنية من تركيا واستخدام طائرات مدنية لاغراض عسكرية جريمة حرب
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يا سحاله يا زباله يا شيبة النحس يا قوبو شنو جهزت لرحيلك للاخره يا فاسد. و الله لن ينفعك لا السراج و لا اردوخان و لا هالتهرويك يا خانب يا سفيه يا بغل. لو تحصل بين أيدين الاحرار حتشوف قدر نفسك يا خنزير يا منجوس
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