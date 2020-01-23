“المذكرة البحرية” تهدد دعم أوروبا لحل سياسي بليبيا

شددت اليونان من موقفها المعارض للاتفاقية البحرية المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق، حيث أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على إبرام صفقة بشأن حل سياسي في ليبيا ما لم يتم التخلي عن المذكرة.

وقال ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحفي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن هذه الاتفاقية ستمنع الاتحاد الأوروبي من الموافقة على أي حل سياسي في ليبيا، وذكر الوزير “لقد أوضحتُ بجلاء لكل المعنيين إنه لن يكون هناك حل سياسي في ليبيا يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يوافق عليه، أو أين سيوافق عليه، ما لم يتم التخلص من هذه الاتفاقيات”.

ولفت ميتسوتاكيس، إلى مذكرة التفاهم أبرمت مقابل أن تتلقى حكومة الوفاق دعما عسكريا من تركيا، موضحا أن هذه المذكرة لم يصادق عليها مجلس النواب الليبي، في إشارة إلى أنها لم تمر بالقنوات الدستورية وبالتالي تعتبر غير قانونية.

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