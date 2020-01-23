حومة ينقل لسلامة تساؤلات النواب حول الحوار

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة، أنه نقل لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته ستيفاني ويليامز، كافة تساؤلات أعضاء المجلس تجاه مجريات الحوار المزمع استئنافه، واللجان التي ستنبثق عن الأطراف، والنتائج المتوقعة منه.

جاء ذلك خلال لقاء جمع حومة والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، بسلامة وويليامز، في العاصمة التونسية، الخميس، وفق الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

وقال حومة أنهم استمعوا لإحاطة مفصلة من المبعوث الأممي حول مجريات مؤتمر برلين الذي انعقد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن ليبيا.

يشار إلى أن مجلس النواب، قرر في جلسة يوم الثلاثاء، تفويض حومة للتواصل مع البعثة الأممية بشأن عدد من الاستيضاحات والاستفسارات لدى المجلس حول العملية السياسية خلال الفترة القادمة.

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